Apple поделилась подробностями о фирменной двойной USB-C зарядке

Apple рассказала, как распределяется питание в новом 35-ваттном зарядном устройстве, представленном на WWDC. Соответствующая информация появилась на странице поддержки компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сайту Apple, в большинстве случаев суммарная мощность в 35 Вт будет распределена поровну между двумя подключенными устройствами, за исключением, когда одно из них имеет более низкие требования к энергопотреблению - например, Apple Watch или AirPods.

Так, при подключении ноутбука и iPhone или iPad, каждое устройство получает по 17,5 Вт. Такая же мощность распределяется при подключении iPhone и iPad. При одновременной зарядке MacBook или iPhone и Apple Watch или AirPods мощность питания ноутбука или смартфона будет достигать 27,5 Вт, а для часов или наушников - до 7,5 Вт.

В ходе конференции WWDC Apple представила две разновидности зарядных устройств мощностью 35 Вт, которые поступили в продажу по цене в $60.

Стандартная версия адаптера доступна во всех странах, где представлена Apple. Устройство оснащается съемной вилкой. Компактная версия зарядного блока доступна только в США, Канаде, Китае, Японии и некоторых других странах, где используется американский тип розеток Type A.