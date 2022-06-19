Так выглядит новый смартфон Realme

Источник опубликовал эксклюзивные подробности о смартфоне Realme Narzo 50i Prime - сообщается, что это будет самый доступный телефон компании в 2022 году: его цена не превысит 100 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Дизайн фронтальной панели не замысловатый - каплевидный вырез для фронтальной камеры вполне ожидаем в таком недорогом устройстве. Основная камера - с единственным датчиком изображения. Из характеристик известно только то, что емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мА·ч. Можно думать, что в составе аппаратной платформы окажется или SoC MediaTek, или SoC Unisoc. Официальная премьера Realme Narzo 50i Prime запланирована на 22 июня.