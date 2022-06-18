SpaceX вывела на орбиту германский военный спутник

Американская компания SpaceX вывела на орбиту германский разведывательный спутник SARah-1 с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Как передает Day.Az, трансляция запуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг прошла на сайте компании.

Запуск состоялся в 17:19 мск. На восьмой минуте первая ступень Falcon-9 в автоматическом режиме была возвращена на подготовленную площадку на космодроме. Эта ступень ранее использовалась в двух других запусках.