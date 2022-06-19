https://news.day.az/hitech/1472059.html SpaceX запустила ракету со спутником связи Globalstar
SpaceX запустила ракету со спутником связи Globalstar
Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту спутник связи Globalstar FM15. Трансляция велась на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был осуществлен в 00:27 по времени восточного побережья США. Спутник американской коммуникационной компании Globalstar, срок работы которого составляет 15 лет, пополнит группировку из 24 аналогичных аппаратов, выведенных на низкую околоземную орбиту в 2013 году.
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