Ferrari планирует искусственно ограничить тираж своего первого кроссовера

Ferrari ограничит тираж своего первого кроссовера Purosangue и не будет следовать примеру конкурентов из Lamborghini и Porsche, которые удвоили объемы продаж после появления в их модельной линейке кроссоверов, сообщает Automotive News Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В среднем на Purosangue будет приходиться не более 20 процентов продаж компании", - приводит издание слова директора по маркетингу Ferrari Энрико Гальера.

Повышенный спрос на кроссовер топ-менеджер считает проблемой для компании, хотя и положительной.

Ожидается, что первый в модельном ряду Ferrari кроссовер Purosangue будет официально представлен в сентябре, а его продажи начнутся в начале 2023 года. Уже сейчас известно, что автомобиль получит традиционный для итальянской марки двигатель V12. При этом представители итальянской марки не хотят идти по пути Porsche и Lamborghini, чьи тиражи выросли вдвое после выпуска кроссоверов Cayenne и Urus. В 2021 году на долю Cayenne и Macan пришлось 57% продаж Porsche. Доля Urus в тираже Lamborghini по итогам года составила 60%.

"Мы не хотим удваивать наши объемы", - цитирует издание генерального директора Ferrari Бенедетто Винью.