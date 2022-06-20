Telegram объявил о запуске платной подписки

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая обеспечивает пользователям доступ к дополнительным функциям. При этом само приложение останется бесплатным. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается на его сайте.

Представители мессенджера отметили, что он продолжает "стремительно расти", а многие пользователи хотели бы поддержать его развитие. Это возможно сделать с помощью Telegram Premium, подчеркнули они. Стоимость подписки, о запуске которой объявил Telegram, составит 449 рублей в месяц.

"После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами - и получат множество других преимуществ", - подчеркивается в публикации.

При этом все функции приложения, которые появились в нем почти за десять лет, останутся бесплатными. В 2022 году число активных пользователей Telegram превысило 700 миллионов человек в месяц, а сам мессенджер стал одним из пяти наиболее загружаемых приложений в мире.