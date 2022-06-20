Японская корпорация разрабатывает компоненты пассажирского самолета на водороде

Крупная японская корпорация тяжелого машиностроения Kawasaki Heavy Industries занялась разработкой основных компонентов пассажирского самолета, использующего водородное топливо. Их предполагается предоставлять зарубежным авиастроительным компаниям с тем, чтобы запустить производство таких лайнеров в районе 2040 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о разработке основных деталей водородного двигателя и топливных баков, которые считаются ключевыми и наиболее сложными компонентами будущего пассажирского самолета. Особую сложность, как сообщается, представляет конструкция топливного бака, от которого требуется повышенная прочность и компактные размеры.

Пассажирский авиалайнер на водородном топливе, которое не выбрасывает в процессе сжигания углекислый газ в атмосферу, рассчитан примерно на 150 мест. Предполагается, что дальность его полета составит 2 000 - 3 000 км.

Разработка этих компонентов потребует расходов в размере около 18 млрд иен (226,5 млн манатов - ред.). Эти средства в основном поступят в виде помощи от государственных структур, заинтересованных в лидерстве Японии на этом технологическом направлении. Правительство страны намерено оказать поддержку также разработкам, связанным с созданием пассажирского самолета с электрическим мотором. Токио стремится, чтобы японские достижения на этих направлениях стали частью единого международного стандарта для воздушных судов нового поколения. Испытания компонентов авиалайнера на водородном топливе предполагается начать к 2030 году.

Kawasaki Heavy Industries сейчас производит элементы фюзеляжа и двигателей для обычных самолетов, она построила танкер для перевозки водорода. Эта компания разрабатывает также системы заправки самолетов водородом совместно с европейской авиакосмической корпорацией Airbus.