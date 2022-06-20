Назван подходящий для большинства смартфонов стандарт быстрой зарядки

При выборе быстрого зарядного устройства и провода для смартфона во многих случаях можно остановиться на стандарте USB Power Delivery, поскольку с ним совместимы устройства наибольшего числа производителей: Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Sony и Google. Об этом Gazeta.ru сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает Day.Az.

"Под быстрой зарядкой часто подразумевают стандарт USB Power Delivery. Стандарт существует давно и за все время он несколько раз обновлялся. Актуальной на сегодня версией является USB Power Delivery 3.0", - сказал он.

При этом Муртазин отметил, что для достижения максимальной эффективности от процесса зарядки рекомендуется покупать и использовать аксессуары именно тех стандартов, которые развивает производитель смартфона.

"Не факт, что при использовании USB Power Delivery смартфон будет заряжаться так же быстро, как от родных аксессуаров. Однако совершенно точно, что зарядка будет протекать быстрее, чем при использовании других сторонних стандартов", - добавил эксперт.

В заключение эксперт отметил, что определить визуально, поддерживает ли случайный аксессуар на прилавке или в маркетплейсе USB Power Delivery, непросто. Особенно в случае с неизвестными китайскими брендами, которые на упаковке могут обозначить характеристики, которыми по факту аксессуары не обладают.

"Единственным косвенным признаком поддержки нужного стандарта является цена", - сказал Муртазин.

По его словам, аксессуары с поддержкой USB Power Delivery как правило, стоят дороже, чем аксессуары без нее.