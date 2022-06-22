Двухэтажные самолеты возвращаются в небо

Самый большой пассажирский авиалайнер в истории, снятый с производства в 2019 году, переживает возрождение на фоне повышенного спроса на авиаперевозки, передает Day.Az со ссылкой на Вечерний Телеграм.

Внезапное восстановление пассажиропотока в этом году вдохнуло новую жизнь в двухпалубные самолеты Airbus А380 Super Jumbo, вмещающие более 500 человек. Крупнейшие авиакомпании мира предпочитают использовать его для популярных дальнемагистральных рейсов. Самолеты Super Jumbo способны снизить нагрузку на аэропорты, сокращая общее число рейсов, для обслуживания каждого из которых требуется время и ресурсы.

В июне 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, авиакомпании выполнили всего 43 пассажирских рейса на самолетах A380. По данным Cirium, в июне 2022 года запланировано почти 4 000 регулярных рейсов с использованием Airbus Super Jumbo, а на январь 2023 года - 6 000 рейсов.

Первый полет А380 совершил в 2005 году и покорил пассажиров своим невероятным размахом - расстояние между его крыльями почти достигает размера футбольного поля. Всего за 14-летнюю историю производства двухэтажных А380 был выпущен и поставлен заказчикам 251 самолет, однако многие авиакомпании быстро отказались от подобных самолетов из-за высоких расходов на эксплуатацию.