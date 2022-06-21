Экс-инженер Apple объяснил отсутствие популярной у пользователей функции в первом iPhone

Разработчики первого смартфона iPhone от американской компании Apple не смогли добавить в операционную систему гаджета функцию копирования и вставки текста. Как сообщает 9to5Mac, о причинах отсутствия популярной у пользователей функции рассказал экс-инженер компании Кен Косиенда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если коротко, то у инженеров Apple просто не было времени реализовать копирование и вставку на первом iPhone", - отметил он. По словам разработчика, команда уже была занята созданием виртуальной клавиатуры iPhone и его системы автозамены, и ни на что другое не хватало времени.

После релиза дебютного iPhone Косиенда и его команда решили поработать и над опциями копирования и вставки. Однако реализация функции произошла еще позже, уже в третьей версии ОС для iPhone, которая была предустановлена ​​по умолчанию на iPhone 3GS.

Косиенда уточнил, что весь текст изначально был основан на WebKit, то есть приложения показывали крошечную веб-страницу, а не текст. В результате очень часто слова нельзя было выделить и копировать, для этого необходимо было создавать поля редактирования. Именно это и усложнило реализацию функции копирования и вставки текста, заключил инженер.