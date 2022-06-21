Импорт автомобилей из Китая падает второй месяц подряд

Импорт легковых автомобилей и запчастей из Китая в Россию не растет уже второй месяц. Об этом сообщает "Коммерсант", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, стимулировать поставки не смог ни дефицит европейских автомобилей, ни приостановка производства на "АвтоВАЗе". Это объясняется как слабым спросом на российском авторынке, который продолжает падать, так и сложной ситуацией с логистикой.

Так, импорт легковых автомобилей в РФ из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до $32 млн против $84,6 млн месяцем ранее. Импорт запчастей серьезно сократился в марте: в страну ввезли компонентов на $76,3 млн против $117,1 млн месяцем ранее. К маю объем ввоза составил $81,3 млн, что все равно ниже объемов начала года.

Запчасти из Китая для сборки автомобилей поставляются на автозаводы "ГАЗ" и "УАЗ". Кроме того, "АвтоВАЗ" в ближайшее время частично переориентируется на поставщиков комплектующих из КНР. У "КамАЗа" также есть партнер в лице китайской фирмы JAC.