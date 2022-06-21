Популярные интернет-сервисы отключились по всему миру

У компании Cloudflare, которая предоставляет сетевые услуги миллионам сайтов, зафиксирован глобальный сбой. Как сообщает TechCrunch, отключение затронуло несколько популярных интернет-сервисов, включая Discord, NordVPN и Feedly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что также недоступны Omegle, DoorDash и Crunchyroll. Другие сервисы подтвердили, что работают с перебоями. Среди них Zerodha, Medium.com, новостное издание Register, Groww и Social Blade.

"Пользователи могут столкнуться с ошибками или тайм-аутами при доступе к сети или службам Cloudflare", - отметил представитель Cloudflare. По его словам, проблема связана с перебоями в нескольких регионах одновременно.

Пользователи на сайте для отслеживания сбоев Downdetector указали, что Coinbase, Shopify и League of Legends также работают некорректно. В Cloudflare уточнили, что выявили проблему и работают над ее устранением.