Пользователей Windows 11 начали уведомлять о слежке через микрофон и веб-камеру

В новой версии операционной системы Windows 11 от Microsoft нашли функцию, которая будет уведомлять пользователей о требовании приложений дать доступ к микрофону и веб-камере компьютера. О борьбе корпорации со слежкой за действиями людей сообщает Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пока Microsoft начала внедрение функции в тестовом режиме и не для всех пользователей. Возможность под названием "Аудит конфиденциальности" (Privacy Auditing) покажет пользователю, какие приложения обращались к микрофону, камеру и другому оборудованию компьютера.

По данным портала, инструмент является частью раздела "Конфиденциальность и безопасность" в настройках Windows 11. Инструмент также будет указывать, когда именно и как долго у программ был доступ к снимкам экрана, сообщениям, данным о местоположении.