Google работает над новым интерфейсом для браузера Chrome

Google работает над новым интерфейсом меню загрузок для браузера Chrome, сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В бета-версии Chrome Canary было обнаружено, что раздел "Загрузки" поместили рядом с адресной строкой. Во время активной загрузки файлов индикатор выполнения, оставшееся время и другая информация будут также вынесены справа от URL-адреса. Ранее загрузка файлов отображалась отдельной полоской снизу, которая отнимала полезную площадь экрана.

Кроме визуальных обновлений в Google Chrome, также обнаружили новую функцию, благодаря которой скачанные файлы можно перемещать из панели "Загрузки" в любое приложение или папку, не открывая папку загрузок. Если перемещать файлы таким образом, например, на рабочий стол, они пропадут из папки, куда изначально были загружены.

Обновление уже доступно в последней версии Chrome Canary. Новое меню загрузок необходимо активировать с помощью флага download-bubble, так как функция еще находится на стадии тестирования. Подобным флагом можно также активировать новый интерфейс и отображение раздела "Загрузки" для последней стабильной версии браузера, однако в таком случае не будет работать перетаскивание файлов.