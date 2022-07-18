Зависимость от смартфона связали со слабоумием

Медики связали повышенное использование смартфонов с развитием деменции и других дегенеративных заболеваний. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Опрошенные изданием эксперты обнаружили влияние смартфона на ухудшение памяти. По словам медиков, у тех, кто слишком часто полагается на гаджет, чтобы не запоминать определенную информацию, повышен риск возникновения слабоумия и прочих дегенеративных заболеваний.

По словам нейробиолога Криса Берда, использование блокнота, компьютера или телефона позволяет человеку разгрузить свою память и выполнить больше задач в моменте. "Наш мозг не приспособлен для того, чтобы запоминать очень конкретные, одноразовые вещи", - заметил автор. Его коллега Оливер Хардт подчеркнул, что чем реже человек полагается на собственную память, тем выше его зависимость от умных девайсов.

Хардт отметил, что у него нет точных данных относительно влияния смартфонов на память, однако ученый считает, что в долгосрочной перспективе слишком частое использование устройств вызовет всплеск дегенеративных заболеваний.

"Одна из вещей, которая препятствует способности нашего мозга переводить воспоминания из краткосрочного хранилища в долгосрочное, - это отвлечение внимания", - заметила технический эксперт Линда Стоун. По ее словам, если человек будет слишком часто отвлекаться на гаджеты, то определенные воспоминания исчезнут из его долгосрочной памяти.