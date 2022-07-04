iPhone рекордно подорожают

Начальная стоимость iPhone 14 Pro составит 1099 долларов. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер под ником TheGalox_, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, самый доступный iPhone 14 Pro будет оценен в 1099 долларов. Стартовый iPhone 14 Pro Max с накопителем на 128 гигабайт обойдется в 1199 долларов. Таким образом, по сравнению со смартфонами актуального поколения устройства рекордно подорожают - на 100 долларов каждый. Если Apple дейсвительно поднимет цены, то самый дорогой флагман серии будет оценен в 1699 долларов.

Также автор уточнил детальные характеристики премиальных устройств. Как заметил TheGalox_, оба телефона получат новый процессор Apple A16 Bionic, 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти, основную камеру с тремя объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, поддержку режима Always On Display. По информации специалиста, iPhone 14 Pro будет иметь аккумулятор емкостью 3200 миллиампер-часов, iPhone 14 Pro Max окажется с батареей на 3232 миллиампер-часов.

Кроме того, автор раскрыл данные о стартовых смартфонах Apple. По информации инсайдера, iPhone 14 и iPhone 14 Plus выйдут с процессором Apple A15 Bionic, двойной камерой с объективом разрешением 12 мегапикселей каждый, 6 гигабайтами оперативной памяти. Базовый телефон получит 6,1-дюймовый дисплей и батарею емкостью 3279 миллиампер-часов, iPhone 14 Plus - 6,7-дюймовый экран и 4325 миллиампер-часов.