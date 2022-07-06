Какими смартфонами больше всего довольны пользователи
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Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий ежемесячный рейтинг смартфонов на основе Android, получивших самые высокие оценки удовлетворённости пользователей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В июне 2022 года первое место продолжает удерживать Samsung Galaxy Note20 Ultra с 96,92% положительными отзывами, выпущенный уже почти два года назад. Этот смартфон занимает первое место так долго благодаря отличной начинке, всё ещё обеспечивающей производительность и плавную работу, и поддержке стилуса. 

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А вот второе место удивило команду AnTuTu. Как отмечается в заметке, на второе место в рейтинге неожиданно ворвался смартфон на основе MediaTek Dimensity 8000-Max - Oppo K10 5G с 94,33%, представленный в апреле. Это особенно удивительно, учитывая, что серия Oppo K включает совсем не флагманские смартфоны.

Также в тройку лидеров вошёл игровой телефон Black Shark 5 с 92,35% положительными отзывами, входящий в экосистему Xiaomi.

Замыкают десятку Honor 70 Pro (91,43%), iQOO Z5x (90,62%), iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%), Oppo Find X3 Pro (85,56%), Honor Magic3 Pro (7,92%), iQOO Z5 (87,91%) и Oppo K9 Pro 5G (87,69%).