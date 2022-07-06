Будет разработана альтернатива Windows и Android

"Лаборатория Касперского" планирует выпустить собственную операционную систему для компьютеров и смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, генеральный директор компании Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" сообщил, что операционная система будет доступна и для рядовых пользователей. Однако сроки релиза новой ОС не были озвучены.

"Да, будет операционная система, но когда, не скажу. Я человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в 2-3 раза", - отметил Касперский.

Существующая на данный момент операционная система KasperskyOS используется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, например, в транспортной и промышленной инфраструктуре.