iPhone 14 не получит новейший процессор Apple

Базовый iPhone 14, анонс которого ожидается осенью 2022 года, вопреки традиции не получит новый процессор. Об этом, ссылаясь на аналитика Мин-Чи Куо, сообщило издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в новой линейке смартфонов Apple только версии Pro и Pro Max получат новейший A16. В то же время базовая модель - iPhone 14 - выйдет на рынок с процессором А15 Bionic, который дебютировал в прошлом году вместе с iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max. По данным Куо, Apple планирует придерживаться новой стратегии и последующие годы.

Хотя аналитик не раскрывает причин, по которым Apple решилась на описанные выше перемены, он охотно поделился мыслями об их последствиях. Так, например, Куо считает, что новая стратегия сделает дорогие версии iPhone Pro и Pro Max более желанными, а значит и увеличит на них спрос.

"Если ранее ожидалось, что к концу 2022 года на iPhone 14 Pro будет приходиться от 40% до 50% продаж новых моделей, то теперь эта оценка повышена до 60%", - заявил Куо.