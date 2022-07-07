Стала известна дата релиза MacBook Air c новейшим процессором Apple

Старт продаж MacBook Air с новейшим процессором M2 от Apple состоится уже 15 июля 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте компании Apple. При этом отмечается, что предзаказ новинки откроется уже 8 июля, в эту пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью новинки является процессор М2. Он является начальной моделью в серии чипов, которая последовала за линейкой М1. Он обладает восемью ядрами, пропускной способностью до 100 ГБ/с, а также поддержкой до 24 ГБ оперативной памяти. По заявлению Apple, чип М2 на 40% быстрее М1 при работе с Final Cut Pro и на 20% быстрее в Adobe Photoshop.

Кроме того, MacBook Air 2022 впервые за всю истории серии получил новый дизайн. Новинка обрела более скругленные формы, равномерную толщину корпуса, а также вырез под фронтальную камеру в экране. Благодаря изменениям, новый ультрабук Apple стал на 20% меньше, по сравнению со старым.

Цена MacBook Air 2022 стартует от $1199.