https://news.day.az/hitech/1477138.html В Баку увеличивается скорость интернета
В Баку увеличивается скорость интернета
Учитывая растущий спрос потребителей на высокую скорость интернета и технологические требования, ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) отменяет тарифы 4 Мбит/с и 10 Мбит/с.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 6 августа пользователи тарифов GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) 4 Мбит/с и 10 Мбит/с будут переведены на тарифные пакеты 15 Мбит/с и 30 Мбит/с соответственно.
Отмечается, что клиенты, получившие переход с услуги 4 Мбит/с и 10 Мбит/с на пакет 15 Мбит/с и 30 Мбит/с, также имеют возможность выбрать один из предлагаемых высокоскоростных тарифов для перехода на более быстрые интернет-пакеты в будущем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре