В Баку увеличивается скорость интернета

Учитывая растущий спрос потребителей на высокую скорость интернета и технологические требования, ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) отменяет тарифы 4 Мбит/с и 10 Мбит/с.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 6 августа пользователи тарифов GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) 4 Мбит/с и 10 Мбит/с будут переведены на тарифные пакеты 15 Мбит/с и 30 Мбит/с соответственно.

Отмечается, что клиенты, получившие переход с услуги 4 Мбит/с и 10 Мбит/с на пакет 15 Мбит/с и 30 Мбит/с, также имеют возможность выбрать один из предлагаемых высокоскоростных тарифов для перехода на более быстрые интернет-пакеты в будущем.