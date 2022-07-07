Китайскую компанию BOE сертифицировали для поставки дисплеев для iPhone 14

Один из крупнейших мировых производителей электроники и других компонентов китайская компания BOE Technology Group прошла сертификацию на поставку гибких дисплеев с технологией OLED для смартфона Apple iPhone 14. Об этом сообщает в четверг шанхайский деловой портал Yicai Global со ссылкой на инсайдеров в отрасли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным научно-исследовательского института Runto Technology, производитель смартфонов со штаб-квартирой в Калифорнии уведомил китайскую компанию о предоставлении сертификации на дисплеи для следующей модели iPhone. Ожидается, что BOE начнет массовое производство дисплеев для смартфона в этом месяце, а поставки должны стартовать в сентябре. На этот год, по данным института, планируется поставить не менее 5 млн OLED-панелей с диагональю 6,1 дюйма.

Официальных заявлений по этому вопросу пока нет. По словам источника в BOE, пишет ресурс, у сторон есть договоренность о неразглашении соответствующей информации. Сделка имеет важное значение для китайской BOE, которая стремится нарастить сотрудничество с клиентами в премиальном сегменте. Как пишет ресурс, китайская компания уже поставляла Apple дисплеи для моделей iPhone 12 и iPhone 13. В прошлом году было поставлено свыше 16 млн единиц - 10% от общего объема поставок соответствующих комплектующих для Apple.

Ранее компания BOE заявляла, что в этом году увеличит объем продаж гибких дисплеев с технологией OLED до 100 млн единиц, в прошлом году было реализовано почти 60 млн таких дисплеев. Для достижения этой цели компании придется выйти на полную производственную мощность. При этом акцент будут делать на технологии тонких и универсальных дисплеев для смартфонов и других мобильных устройств.

В прошлом году, по словам председателя правления BOE Чэнь Яньшуня, достигнутые объемы продаж позволили занять 17% мирового рынка. В настоящее время у компании есть три производственные линии по выпуску гибких экранов, но одна из них в городе Чунцин на юго-западе Китая пока не работает в полном объеме.