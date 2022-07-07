Появились фотографии первого в истории Suzuki пятидверного Jimny

Японская компания Suzuki Motor проводит испытания новой версии внедорожника Jimny с пятью дверями. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. До этого машина выпускалась только в трехдверном кузове.

Габаритная длина новинки составляет 3950 мм, а колесная база - 2550 мм. Автомобиль проходит часть тестов в Западной Европе. Одновременно с появлением пятидверной версии ожидается выход гибридного Jimny с турбированным мотором для европейского рынка.

Появление Jimny с двумя дополнительными дверями ожидается в 2023 году.