https://news.day.az/hitech/1477167.html Появились фотографии первого в истории Suzuki пятидверного Jimny - ФОТО
Появились фотографии первого в истории Suzuki пятидверного Jimny - ФОТО
Японская компания Suzuki Motor проводит испытания новой версии внедорожника Jimny с пятью дверями. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. До этого машина выпускалась только в трехдверном кузове.
Габаритная длина новинки составляет 3950 мм, а колесная база - 2550 мм. Автомобиль проходит часть тестов в Западной Европе. Одновременно с появлением пятидверной версии ожидается выход гибридного Jimny с турбированным мотором для европейского рынка.
Появление Jimny с двумя дополнительными дверями ожидается в 2023 году.
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