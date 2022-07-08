В Twitter тестируют интересную функцию

В Twitter подтвердили, что уже некоторое время тестируют функцию совместного постинга CoTweets. Однако пока что всё ограничивается случайно выбранными пользователями, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Мы продолжаем изучать новые способы совместной работы людей в Twitter", - сообщил представитель компании. Он не уточнил, сколько будет идти процесс тестирования и сколько людей задействовано в работе.

После этапа тестирования в компании планируют улучшить функцию, прежде чем запускать её для всех. При этом не исключено, что по окончании тестового периода эту возможность отключат, а созданные совместные твиты удалят.

Впервые о CoTweets рассказал мобильный разработчик Алессандро Палуцци, который поведал об этом всем. В итоге компания в апреле подтвердила, что работает над функцией. Тогда же стало известно, что пользователи могут согласиться или отказаться создавать совместный твит. Отмечается, что эта функция может пригодиться бизнесу или блогерам.