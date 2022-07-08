Samsung Neo QLED – телевизор достойный вашего внимания

Огромный список моделей при выборе телевизора, чаще всего сильно путает. На первый взгляд модели очень похожи друг на друга, да и рядовой покупатель не всегда знаком со всеми характеристиками смарт ТВ. Телевизоры Samsung Neo QLED не только воплощают идею "идеального" дизайна, но также обладают всеми качествами современного девайса для просмотра и потребления контента. Таким образом новые телевизоры обладают невероятным разрешением до 33 миллионов пикселей, потрясающей четкостью изображения и разрешением в 4 раза выше, чем UHD 4К. Помимо воспроизведения контента в высоком качестве, телевизоры оснащенные процессором Quantum 8K позволяющим масштабировать контент до уровня 8К. Благодаря искусственному интеллекту, процессор, увеличивает разрешения контента и использует алгоритмы машинного обучения для анализа и определения характеристик отдельных пикселей. Далее создает текстуры без помех, повышает контурную резкость объектов изображения и устраняет шумы.

Идеальное изображение на Samsung Neo QLED достигается не только при помощи квантового процессора, но также благодаря специальным технологиям, позволяющим приблизить качество вещаемого контента к "реальности". Так, например, благодаря новым светодиодам Quantum Mini, обеспечивается сверхточная передача глубокого черного цвета и яркой подсветки. Миниатюрные квантовые точки передают 100%-ый цветовой объем даже в самых ярких сценах. Благодаря технологии cамоподсвечивающихся светодиодов и поддержке стандарта Quantum HDR, подсветка экрана имеет точное управление, и вы просто погружаетесь в гущу событий, независимо от того, смотрите ли вы захватывающий блокбастер или играете на игровой консоли.

Samsung Neo QLED, как было отмечено выше, также регулирует яркость телевизора в зависимости от характера кадра и уровня освещенности комнаты, а также оптимизирует звуковое сопровождение. Благодаря данной способности телевизора, зритель еще больше погружается в атмосферу происходящего на экране, посредством добавление идеального звука к высококачественному изображению.

Таким образом при помощи Object Tracking Sound + и динамиков на каждой стороне экрана, а также сабвуферов сзади, телевизор передает объемное и качественное звучание, полностью синхронизированное с происходящим на экране. С помощью новой инновационной технологии Samsung, звук следует за движением на экране,. Технология в режиме реального времени распознает и анализирует записанный звук, синхронизированный с контентом, и равномерно распределяет аудиодорожки по шести динамикам, встроенным в телевизор.

А благодаря активному усилителю речи (AVA) вы никогда не пропустите ни одного важного момента, даже если в комнате, например, пылесосят. Эта функция контролирует звуковую среду, таким образом, если окружающий шум громче, чем звук телевизора, она увеличивает громкость только диалогов, чтобы не перегружать слушателя.

Самое главное, Samsung Neo QLED, позволяет вам насладиться безграничным миром развлечений с доступом к ведущим мировым поставщикам потокового контента, включая Netflix, Disney + и Apple TV +. Хотите обсудить игру с друзьями или подключиться сразу к двум трансляциям? Превратите 1 экран в 4 вместе с функцией Multi-View. Функция "мульти окон" позволяет одновременно просматривать до 4 различных материалов, это могут быть и разные сериалы, и общий чат с друзьями.

Отметим, что телевизоры Samsung Neo QLED уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Neo QLED можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.