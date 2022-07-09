Apple вернула в iOS «фишку» с первой презентации iPhone со Стивом Джобсом

В честь 15-летия iPhone компания Apple решила добавить в iOS самые первые в истории операционной системы обои. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge. На заставке изображены две рыбы-клоуны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым на забавную "пасхалку" в Twitter обратил внимание разработчик Джек Робертс: он обнаружил культовые обои с рыбами в настройках iOS 16 Beta 3. Твит разработчика привлек много внимания, после того, как его репостнул известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

"Похоже, некоторые пользователи нашли новую заставку с рыбами-клоунами в iOS 16 beta 3. Это обои, которые Стив Джобс использовал, когда презентовал оригинальный iPhone в 2007 году", - написал журналист.

Культовость данного изображения заключается в том, что после презентации iPhone за 15 лет оно так и не появилось ни в одном из смартфонов Apple по умолчанию. Из-за этого в The Verge предположили, что обои с рыбами и в этот раз могут не добраться до релизной версии iOS 16.