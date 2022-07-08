На TikTok подали в суд после смерти семерых детей, участвовавших в опасном челлендже

TikTok столкнулся с многочисленными судебными исками от родителей семерых детей, которые погибли, выполняя популярный в соцсети опасный челлендж. Сообщение об этом появилось на сайте издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, жертвами так называемого "блэкаут челленджа" стали дети в возрасте от 10 до 14 лет, проживавшие в США, Австралии и Италии. Родители обвиняют соцсеть в том, что она знала о существовании опасного конкурса с 2021 года и не пыталась препятствовать его популяризации. Более того, утверждается, что TikTok часто добавлял видеоролики с "блэкаут челленджем" в рекомендации малолетних пользователей.

Суть опасного вызова заключается в том, что участник должен как можно дольше не дышать. Для этого можно использовать любые подручные средства.

В одном из исков родители погибшего ребенка требуют, чтобы TikTok перестал рекомендовать травмоопасные конкурсы и оперативнее реагировал на их появление.