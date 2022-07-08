Lexus остановил прием заказов на LX и NX из-за очереди в 4 года

В Японии остановлен прием новых заказов на внедорожник Lexus LX из-за того, что очередь на его покупку растянулась на 4 года, сообщает Automotive News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"LX очень популярен не только в Японии, но и во всем мире, и мы получили заказы, которые значительно превышают наши производственные мощности", - говорится в официальном заявлении компании.

Заказы на кроссовер NX в Японии также не принимаются, однако срок ожидания его поставки меньше - всего один год. При этом в США автомобили Lexus LX и NX доступны для заказа. Спрос на популярные внедорожники значительно превысил предложения из-за перебоев с поставками автокомпонентов.