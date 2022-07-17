Поставки чипов для смартфонов упали

Глобальные поставки процессоров для смартфонов упали в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на исследование Counterpoint, согласно которому поставки полупроводникового оборудования для смартфонов снизились на пять процентов в первом квартале 2022 года. В качестве причин такого снижения специалисты назвали сезонность, снижение спроса в Китае, избыточные поставки процессоров в четвертом квартале 2021 года.

Отмечается, что производители процессоров стали выпускать больше полупроводников с поддержкой 5G. Из-за того, что подобное оборудование дороже, выручка компаний за указанный период увеличилась на 23 процента.

Лидером на рынке процессоров для смартфонов осталась тайваньская компания TSMC. Ей принадлежит доля 69,9 процента. На второй позиции оказалась Samsung Foundry, которая получила долю 30 процентов.

Старший аналитик-исследователь Парв Шарма объяснил, почему на рынке полупроводников сложилась дуополия. По его словам, производство чипов является чрезвычайно сложным процессом, что требует многомиллиардных инвестиций.