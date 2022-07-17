В Volkswagen предлагают ввести платный проезд с автопилотом

Подразделение Volkswagen Group, отвечающее за разработку программного обеспечения, планирует развивать модель платной подписки на функцию автопилота, сообщает Automotive News Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уже существует новая бизнес-модель - модель подписки или функции по запросу - когда вы можете проехать автономно, если хотите, следующие 50 миль. Мы поддержим это", - приводит издание слова Дирка Хильгенберга, руководителя подразделения Cariad, отвечающего за разработку программного обеспечения для автомобилей концерна.

Технология автономного вождения с платой за время использования является одной из форм монетизации этой услуги. По словам Хильденберга, автономное вождение позволит предложить автомобилистам, освобожденным от необходимости управлять машиной, дополнительные услуги.