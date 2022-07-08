Huawei сравнила себя с Apple

В Huawei назвали американские санкции основным фактором, который сдерживает развитие корпорации.

Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генеральный директор Huawei Ричард Ю заявил, что санкции решительным образом повлияли на расстановку сил на рынке производителей смартфонов и помешали компании. "Если бы не вмешательство США, крупнейшими мировыми производителями телефонов могли бы стать Huawei и Apple", - заявил топ-менеджер корпорации. Таким образом, компания сравнила себя с Apple.

Также в Huawei оценили влияние Samsung на рынке смартфонов - в компании назвали корейского IT-гиганта "мелким производителем". По словам Ричарда Ю, смартфоны Samsung в основном востребованы на рынке Южной Кореи и США. В заявлении представителя китайской корпорации говорится, что Huawei опередила бы Samsung и вместо нее доминировала бы в мире, если бы не ограничения со стороны США.

Журналисты PhoneArena заметили, что называть Samsung мелким производителем неправильно, так как Huawei потратила годы, чтобы догнать конкурента из Южной Кореи. При этом авторы напомнили, что по итогам 2020 года Huawei получила долю 19 процентов на мировом рынке смартфонов и действительно обогнала Samsung, которая имела долю 17 процентов.