Маск отказался от покупки Twitter
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Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.

Об этом сообщил телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, юристы Маска направили соответствующее уведомление главе юридического отдела компании.