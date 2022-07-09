https://news.day.az/hitech/1477574.html Маск отказался от покупки Twitter
Маск отказался от покупки Twitter
Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.
Об этом сообщил телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, юристы Маска направили соответствующее уведомление главе юридического отдела компании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре