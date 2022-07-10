Starlink запускает услугу доступа в интернет на воде

Компания SpaceX запустила новую услугу спутникового интернета Starlink, предоставляемую на водном транспорте. Она получила название Starlink Maritime, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

SpaceX объявила о данной опции спустя несколько дней после того, как Федеральная комиссия по связи США одобрила использование Starlink на транспорте.

По словам представителей компании, владельцы лодок, катеров, яхт могут приобрести специальные двойные высокопроизводительные терминалы и установить их на свои плавательные средства за 10 000 долларов. Стоимость подписки на месяц составляет 5 000 долларов. В SpaceX уточнили, что их комплект обеспечивает скорость до 350 мегабит в секунду.