В России мошенники начали ловить интернет-пользователей "на еду"

Мошенники начали ловить граждан России "на еду". Согласно данным "Лаборатории Касперского", самые частые обманы связаны с доставкой продуктов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Чаще всего сотрудники российских компаний склонны верить фишинговым письмам, в которых сообщается, что курьер не смог доставить заказ. По вредоносной ссылке в таких посланиях перешел каждый третий получивший их пользователь (34%)", - говорится в информации.

Кроме того, россияне часто попадаются в ловушку злоумышленников и по другим темам сообщений.

Так, тема "Письмо не доставлено из-за перегрузки почтового сервера" вызвала доверие у 23% обманутых людей, а "Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд" - у 22%. Кроме того, 19% жертв мошенников решили пройти внутренний опрос от HR-отдела по поводу улучшения работы.

Реже всего по вредоносной ссылке переходят, когда письма выглядят откровенным обманом. Например, в них содержатся предложения пройти бесплатный вебинар по возвращению налогов, ответить на несуществующее послание или получить неожиданный подарок.