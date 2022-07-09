Весь дизайн Nothing Phone раскрыли до официального анонса

В сети опубликовали качественные рендеры смартфона Nothing Phone 1 до официального анонса устройства. Как сообщает GSM Arena, на изображениях отражен весь дизайн гаджета, что дает полное представление о внешнем виде смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источником изображений является проверенный инсайдер, блогер Эван Бласс. На его рендерах гаджет представлен с разных сторон в двух цветовых исполнениях - белом и черном.

Отмечается, что у новинки будет прозрачная задняя панель и собственная система подсветки на основе сотен небольших светодиодов, которые будут информировать пользователя о зарядке, поступивших сообщениях, а также выполнять функцию подсветки для камеры смартфона.

Официальная презентация Nothing Phone 1 назначена на 12 июля. Компания Nothing основана соучредителем OnePlus Карлом Пэем. По неофициальным данным, смартфон будет предлагаться в версиях с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти.