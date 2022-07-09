В Huawei сравнили себя с Apple

Гендиректор Huawei Ричард Ю заявил, что к 2022 году компания была бы крупнейшим производителем смартфонов наравне с Apple, если бы не введение санкций со стороны властей США при президенте Дональде Трампе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы не вмешательство США и оказываемое [на Huawei] давление, то крупнейшими мировыми производителями мобильных телефонов могли бы стать Huawei и Apple", - сообщил он.

Также глава Huawei отметил, что другие конкуренты, в том числе южнокорейская Samsung, вряд ли бы обошли их по этому показателю. "Другие компании являются мелкими производителями, среди них и одна корейская компания. Они могут продаваться в основном на рынках США и Южной Кореи", - добавил Ричард Ю.

По данным PhoneArena, у Huawei ушли годы на то, чтобы догнать Samsung, а санкции США были введены примерно в тот момент, когда Huawei смогла обогнать южнокорейского вендора.