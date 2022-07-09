Стало известно о главной угрозе для производителей чипов

Разработчик из Intel Раджа Кодури рассказал о дефиците в США инженеров-электроников, что может привести в ближайшем будущем к невозможности управлять строящимися заводами по производству чипов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что только компании Intel вскоре нужны будут 6 тыс. инженеров в США и 3 тыс. инженеров в Германии на три своих строящихся завода. Новые полупроводниковые заводы в мире строят также Samsung, TSMC и GlobalFoundries.

По данным The Register, спад интереса к профессии инженера-электроника связан с более высокими зарплатами в программировании. В результате обучение азам проектировки чипов предпочитает лишь малая часть студентов. Издание констатировало, что о работе в компаниях Apple, Microsoft или Google мечтают чаще, чем в Intel или GlobalFoundries.

Источники, знакомые с ситуацией, заключили, что без роста числа специалистов в ближайшие годы отрасль умрет сама по себе. По их оценкам, в других странах ситуация с инженерами обстоит так же плачевно.