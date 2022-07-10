В WhatsApp добавили новый режим

В мессенджере WhatsApp добавили новый режим, который позволит синхронизировать историю чата между большим количеством мобильных устройств. Как сообщает WABetaInfo, это является долгожданной функцией для владельцев двух и более смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что режим отличается от работы с несколькими устройствами тем, что пользователь сможет использовать один аккаунт одновременно на множестве гаджетов. В WABetaInfo посчитали, что функция будет полезна для тех, кто одновременно использует рабочий и личный смартфон.

В настоящее время режим появился только в бета-версии WhatsApp для Android версии 2.22.15.13. Мессенджер будет показывать всплывающий индикатор о том, что "История чата синхронизируется".

Сейчас пользователи WhatsApp имеют ограничения на количество устройств, подключенных к одному аккаунту. Это может быть только один смартфон и три других устройства, включая ПК, ноутбуки и планшеты.