Тюнинг-ателье Mansory превратила Ferrari F8 Spider в F8XX

Ателье Mansory, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, официально показало F8XX - так после доработки в компании стал называться родстер Ferrari F8 Spider, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Модель появилась спустя год после премьеры F8XX на базе купе Ferrari F8 Tributo. При этом отличий у двух модификаций, со стационарным и складным верхом, не так много, но они все же имеются. Новинка, как и купе F8XX, в демонстрационном варианте окрашена в необычный для марки зеленый цвет.

Суперкар также получил новые бамперы, боковые юбки, наружные зеркала, иные накладки на воздухозаборники и фиксированное антикрыло вместо выдвижного элемента, а кроме того, родстер украшен множеством крылышек-канардов, улучшающих аэродинамику. Все детали выполнены из кованого карбона.

F8XX оснастили новыми колесами, дополненными аэродинамическими колпаками, а заднюю часть кузова выполнили в стиле трекового суперкара Ferrari FXX K с характерным антикрылом, четырьмя патрубками выхлопной системы и массивным стоп-сигналом в центре заднего бампера. Автомобиль окрасили в темно-зеленый цвет с желтыми акцентами.

В тон кузову изменили и обивку салона суперкара. Все панели обшиты зеленой кожей с ярко-желтыми вставками и элементами из неокрашенного углепластика, на ковриках и подрулевых лепестках коробки передач появился итальянский триколор и в стиле же национального флага Италии оформили кнопки выбора ездовых режимов трансмиссии, которые развернули к водителю и установили на своеобразном подиуме.

Отдачу 3,9-литрового V8 увеличили почти на четверть - с 720 лошадиных сил и 770 Нм до 880 лошадиных сил и 960 Нм - за счет новой программы управления двигателем и спортивной выхлопной системы.