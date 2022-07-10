iPhone 14 будет одним из самых дорогих своих смартфонов в истории

iPhone 2022 года может стать одним из самых дорогих смартфонов в истории Apple из-за дефицита компонентов. Сообщение об этом появилось на сайте издания AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз заявил, что цены на комплектующие, необходимые для производства iPhone, выросли по всей цепочке поставок, и компания из Купертино не может не переложить возросшие издержки на потребителей. По его словам, цены на iPhone 14 вырастут на $100.

Таким образом, отмечает AppleInsider, самое младшее устройство в серии - базовый iPhone 14 - будет стоить от $899. В свою очередь iPhone 14 Pro может подорожать до $1099. Соответственно цена iPhone 14 Pro Max стартует c рекордных $1199.

По данным AppleInsider, Apple не единственная компания, которая вынуждена поднимать цены на свои изделия из-за дефицита полупроводников. Сообщается, что по тем же причинам в мае Samsung подняла цены на собственные чипы на 20%.