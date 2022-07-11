Twitter подаст в суд на Маска

Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, намерена в начале недели подать в суд на предпринимателя Илона Маска из-за его отказа приобрести ее за $44 млрд.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, руководство Twitter заключило контракт с базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK), которая будет представлять интересы компании в суде. Ожидается, что в начале недели Twitter подаст соответствующий иск в суд в штате Делавэр.

Ранее Маск разорвал соглашение о покупке Twitter, о чем свидетельствует копия уведомления на имя главы юридического отдела компании Виджайи Гадде, опубликованная на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.