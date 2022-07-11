Компания SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink

Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 46 спутниками Starlink. Трансляция проходила на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ракета, которая выведет на низкую околоземную орбиту 46 микроспутников Starlink, стартовала с площадки на базе ВВС США в Ванденберге.

Уточняется, что первая ступень ракеты-носителя уже использовалась в пяти запусках. Ее планируют вернуть и в этот раз. Элемент должен опуститься на плавучую платформу в Тихом океане. Такая технология позволяет SpaceX сокращать расходы на последующие запуски.