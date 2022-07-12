Известный автоконцерн запускает производство первого в мире электрокара-броневика

BMW превратит новую "семерку" в кузове G70 в первый в мире электрокар-броневик.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, после саммита G7 генеральный директор компании Оливер Ципсе дал понять, что седан i7 станет основой для нового пуленепробиваемого автомобиля, причем наличие "батарейной" силовой установки не повлияет на степень баллистической защиты.

По его словам, традиция выпускать заводские бронированные BMW продолжится в 2023 году, и новинка "продемонстрирует, как экологичность и безопасность могут идти рука об руку".

Подробности официальные представители автоконцерна не привели, однако портал BMWBlog считает, что покупатели могут рассчитывать на броню класса VR6.