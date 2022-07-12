У WhatsApp на iOS появилась новая функция

В iOS-версии WhatsApp появилась новая функция Reactions 2.0 ("Реакции 2.0"), которая позволяет отмечать сообщения в чатах различными эмодзи. Как передает Day.Az, сообщение об этом появилось на сайте издания 9To5Mac.

Отмечается, что о релизе новой функции на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщил сам глава Meta (признана экстремистской организацией), которой принадлежит WhatsApp, Марк Цукерберг. Помимо прочего Цукерберг опубликовал свои любимые реакции: в их число вошли эмодзи с изображениям робота, картошки фри, серфера и не только.

Вторая версия "реакций" отличается от первой тем, что она позволяет использовать любые эмодзи, поддерживаемые смартфоном. Изначально же пользователи могли выбирать реакции только из шести смайликов.

Воспользоваться расширенным набором эмодзи можно, сделав долгий тап на сообщение и нажав в открывшемся контекстном меню на значок "+".

Хотя релиз Reactions 2.0 уже состоялся, в 9To5Mac предупредили, что до появления новой функции у всех пользователей может пройти несколько дней или даже недель.

О том, обновятся ли реакции в версии WhatsApp для Android и когда это может случиться, не сообщается.