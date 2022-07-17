Разработан алмазный датчик для изучения мозга

Команда ученых из Института прикладной физики твердого тела Фраунгофера и Мельбурнского королевского технологического института разработала алмазный датчик для изучения мозга, который работает на лазерном излучении. Результаты работы описаны в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты использовали квантовые дефекты в алмазе, называемые NV-центрами, для обнаружения магнитного поля, используемого для изучения мозга. Появление таких ошибок в структуре минерала формируется при нарушении строения кристаллической решетки алмаза.

Полученный в результате доработок свет во много раз превосходит стандартные показатели этой технологии. В итоге ученые могут обнаруживать магнитное поле с десятикратной точностью по сравнению с последними достижениями, связанными с NV-центрами. По словам авторов работы, их разработка позволит улучшить методы картирования мозговой активности и диагностики заболеваний (болезни Альцгеймера, эпилепсии и других болезней мозга на ранней стадии). Кроме того, в дальнейшем получится уменьшить размер аппаратов (вплоть до компактных устройств), ведь современные технологии для магнитоэнцефалографии или магнитно-резонансной томографии крайне громоздки.