Twitter подал в суд на Илона Маска

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, обратилась в суд с целью заставить миллиардера Илона Маска завершить сделку по покупке компании, сообщила во вторник газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, судебный иск был подан адвокатами компании в суд штата Делавэр, который в будущем должен определить, имел ли Илон Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации по доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, или на него до сих пор распространяются обязательства по приобретению компании.