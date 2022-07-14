В мире упали продажи компьютеров и ноутбуков

По данным исследовательской компании Gartner, за второй квартал текущего года во всём мире продали 72 миллиона персональных компьютеров. Это на 12,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Это касается настольных ПК, ноутбуков и ультрапортативных систем. iPad в списке не учитывается, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Исследователи объясняют падение объёма продаж несколькими причинами. Это и геополитические события, и экономические причины, и проблемы с логистикой, и дефицит полупроводниковой продукции, и санкции против России, из-за которых многие компании ушли из страны. Более всего продажи ПК упали в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

При этом отмечается, что во втором квартале спад только ускорился по сравнению с первым, это объясняется "продолжающейся геополитической нестабильностью". Также в числе причин отмечают снижение спроса на ноутбуки Chromebook.

По итогам второго квартала крупнейшим производителем стала компания Lenovo, которая продала почти 18 тысяч компьютеров и занимает сейчас 24,8% рынка. По сравнению с прошлым годом, её продажи упали на 12,5%. Также в топ-3 вошли HP (13,5 тысячи продано, объёмы уменьшились на 27,5%) и Dell (продала 13,3 тысячи ПК, объёмы упали на 5,2%). Эти компании заняли 18,8% и 18,5% рынка соответственно.