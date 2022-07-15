https://news.day.az/hitech/1478611.html В NASA заявили о финальной стадии соглашения о перекрестных полетах на МКС
В NASA заявили о финальной стадии соглашения о перекрестных полетах на МКС
США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл.
"Мы надеемся, что мы близки к завершению подписания соглашения, оно на последних стадиях рассмотрения со стороны NASA и "Роскосмоса", - сказала Вайгл на брифинге, посвященном запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.
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