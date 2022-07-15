В NASA заявили о финальной стадии соглашения о перекрестных полетах на МКС

США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл.

"Мы надеемся, что мы близки к завершению подписания соглашения, оно на последних стадиях рассмотрения со стороны NASA и "Роскосмоса", - сказала Вайгл на брифинге, посвященном запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.