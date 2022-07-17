Netflix совместно c Microsoft создаст бюджетную версию стримингового сервиса

Компания Netflix договорилась с Microsoft о создании бюджетной версии стримингового сервиса с рекламными вставками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, передает Day.Az.

Как рассказал операционный директор Netflix Грег Питерс, новый план подписки станет более дешевым по сравнению с уже существующими.

"В апреле мы объявили, что представим новый, более дешевый план подписки с просмотром рекламы для потребителей в дополнение к уже существующим планам без рекламы. Сегодня рады сообщить, что мы выбрали Microsoft в качестве партнера по международной рекламе и продажам", - пояснил Питерс.

В компании выразили надежду, что такой вариант подписки предоставит пользователям больше выбора, а рекламодателям - превосходящие телевидение возможности.