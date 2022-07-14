Определена дата разблокировки TikTok в России

Соцсеть с короткими видео TikTok решили разблокировать в России 27 сентября этого года. Об этом сообщает "360" со ссылкой на близкий к компании источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Социальную сеть TikTok полностью разблокируют в России 27 сентября", - говорится в сообщении.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер сообщил "360", что TikTok оказалась способна принимать аполитичные решения, будучи одной из немногих IT-компаний в таком положении.

"В ситуации со спецоперацией TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет "потише", будут какие-то итоги", - заметил специалист.

С марта российские блогеры не могут загружать собственные ролики и вести прямые трансляции, а также видеть контент из других стран мира. В конце апреля приложение исчезло из российского App Store.